UE-Merkel prédit des négociations "très très difficiles"

BRUXELLES, 17 juillet (Reuters) - Angela Merkel a déclaré vendredi s'attendre à des négociations "très très difficiles" à Bruxelles en raison des "très grandes" divergences de points de vue entre dirigeants européens sur le futur budget de l'Union européenne et le projet de plan de relance économique de 750 milliards d'euros face à la crise du coronavirus. "Nous nous rendons tous à ces négociations avec beaucoup d'énergie mais je dois dire que les différences sont toujours très très grandes et donc je ne peux pas encore dire si nous parviendrons dès cette fois à une solution", a dit la chancelière allemande à la presse à son arrivée pour ce sommet européen de deux jours. "Je m'attends à des négociations très très difficiles", a-t-elle ajouté. (Rédaction de Bruxelles, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

