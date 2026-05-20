UE-Les transporteurs aériens disent être pénalisés par les guerres et les règles administratives

par Joanna Plucinska

Les compagnies aériennes européennes perdent du terrain face à leurs concurrents mondiaux et ont besoin d'un soutien accru de l'UE pour faire face à la hausse des coûts réglementaires, rendre le kérosène durable plus abordable et mieux gérer les crises, a déclaré une association professionnelle représentant les principaux transporteurs du continent.

L'Union européenne a sollicité des commentaires sur une nouvelle stratégie pour l'aviation et l'aéronautique, la date limite pour les soumissions étant fixée à jeudi, alors que le secteur est aux prises avec les répercussions de la guerre en Iran.

"La pandémie de COVID-19, la fermeture de l'espace aérien russe, la crise au Moyen-Orient, ainsi que le protectionnisme mondial croissant ont aggravé le désavantage concurrentiel des transporteurs de l'UE", a déclaré Airlines for Europe (A4E) dans sa contribution à l'UE, consultée mercredi par Reuters.

Le groupe, qui représente des compagnies telles que Ryanair

RYA.I , Air France-KLM AIRF.PA et Lufthansa LHAG.DE , a plaidé en faveur d’une réforme et d’une limitation des perturbations liées au contrôle du trafic aérien en Europe, d’un assouplissement des règles de durabilité et d’une aide pour rendre le secteur plus compétitif à l’échelle mondiale.

Plus précisément, A4E appelle l'UE à mettre en place un cadre de gestion de crise plus solide et une dérogation pour le secteur aérien qui permettrait de suspendre ou d'ajuster temporairement les obligations lorsque leur respect s'avère clairement irréalisable ou contre-productif.

Le secteur aérien a été l'un des plus durement touchés pendant la pandémie de COVID-19 et par les perturbations généralisées des voyages cette année dues à la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran.

Le document invite également l'UE à "remédier à la défaillance structurelle du marché des carburants aériens durables (SAF)" et à relever les défis liés à la congestion de l'espace aérien et à la perte de parts de marché au profit de transporteurs non européens, tels que les compagnies aériennes chinoises et du Moyen-Orient.

(Joanna Plucinska; version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)