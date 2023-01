UE : les recettes des taxes environnementales retrouvent leur niveau d'avant Covid-19

(AOF) - En 2021, les recettes fiscales environnementales de l'UE ont retrouvé le niveau enregistré avant la pandémie de Covid-19, comme l'a indiqué Eurostat ce lundi. Les recettes fiscales environnementales de l'UE se sont élevées à 325,8 milliards d'euros (2,2 % du PIB de l'UE ), contre 300,2 milliards d'euros enregistrés en 2020. La baisse enregistrée en 2020 est principalement due à une chute importante des recettes des taxes sur l'énergie. Toutefois, les recettes des taxes sur l'énergie en 2021 ont retrouvé les niveaux enregistrés avant la pandémie.

Les taxes environnementales de l'UE ont représenté 5,4% du total des recettes provenant des impôts et des cotisations sociales en 2021, soit la même part qu'en 2020, mais inférieure à celle enregistrée en 2019, année précédant la mise en place de Covid-19 (5,7%).

Cette part variait considérablement d'un État membre à l'autre. La Grèce (9,5%), la Bulgarie (9,1%), la Lettonie (8,9%) et la Croatie (8,7%) ont enregistré les parts les plus importantes dans l'UE, tandis que le Luxembourg (3,5%), l'Allemagne (4,2%), la Suède (4,4%), l'Espagne (4,5%) et la France (4,6%) ont enregistré les parts les plus faibles.