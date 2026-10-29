UE-Les ministres de l'Energie vont discuter de la sécurité énergétique

Les ministres de l'Energie des pays membres de l'Union européenne (UE) vont discuter de la sécurité énergétique avant la saison hivernale, alors que les guerres en Iran, en Ukraine et au Yémen ont provoqué la flambée des prix du pétrole et du gaz naturel.

Des raffineries ont été endommagées par les combats à travers le Moyen-Orient et en Russie, et les hostilités ont provoqué un ralentissement des flux de pétrole et de gaz en mer Noire, en mer Rouge et dans le détroit d'Ormuz.

"La situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement est très grave. Il ne semble pas que nous nous dirigions vers des problèmes concernant la sécurité des approvisionnements, mais il ne faudrait pas négliger cette question", a déclaré mercredi aux journalistes le commissaire européen à l'Energie, Dan Jorgensen.

Il a déclaré que la question du coût de la vie était une question tout aussi urgente, faisant valoir que l'offre disponible n'avait guère d'importance pour les ménages et les entreprises qui n'avaient pas les moyens de se le permettre.

La Commission a entamé mercredi des discussions avec les raffineries européennes afin de trouver les moyens d'augmenter la production, notamment en assouplissant éventuellement certaines spécifications techniques.

A l'approche de l'hiver, les réserves de gaz de l'UE ne représentant que 75% de la capacité de stockage disponible, contre 83% il y a un an.

Le prix de référence du gaz naturel en Europe a atteint mercredi les 100 euros par mégawattheure (MWh) pour la première fois depuis décembre 2022, les perturbations des approvisionnements en provenance du Moyen-Orient continuant de peser sur l'offre.

(Julia Payne; version française Camille Raynaud)