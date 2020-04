Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UE-La fermeture des frontières au-delà de Pâques en discussion Reuters • 03/04/2020 à 08:50









PARIS, 3 avril (Reuters) - Des discussions sont en cours sur une éventuelle prolongation de la fermeture des frontières extérieures de l'Union européenne au-delà de Pâques, compte tenu de l'épidémie de coronavirus toujours en cours, a déclaré vendredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Les Etats membres de l'UE avaient approuvé à l'unanimité le 17 mars la proposition de la Commission d'interdire pendant 30 jours les entrées de personnes n'appartenant pas au bloc pour tenter de freiner la propagation du virus. "Nous sommes en train de consulter l'ensemble des Etats membres pour décider après Pâques de la marche à suivre", a déclaré Ursula von der Leyen sur Europe 1. "Cela a été une mesure très bien reçue par les Etats membres, tout le monde en a compris la nécessité". "C'est une très mauvaise idée de toute façon de faire des voyages superflus, de se rendre dans l'Union européenne si ce n'est pas nécessaire", a-t-elle poursuivi. L'objectif de cette mesure "était d'empêcher des gens qui n'habitent pas l'Union européenne de venir se faire soigner en Europe alors que le système sanitaire est totalement saturé", a précisé Ursula von der Leyen. (Marine Pennetier, édité par Jean-Philippe Lefief)

