La Commission européenne a proposé mercredi la création d'un fonds de 50 milliards d'euros destiné à faire de l'Europe un leader mondial dans la technologie quantique d'ici 2030, ainsi que d'autres mesures pour favoriser les entreprises européennes dans les appels d'offres liés à ce secteur.

Ce projet vise à réduire la dépendance de l'Europe vis-à-vis des pays tiers alors qu'elle a pris du retard sur les Etats-Unis et la Chine dans le développement de l'intelligence artificielle, des puces et de l'informatique dématérialisée.

"Etant donné le possible impact des technologies quantiques sur la sécurité et les intérêts stratégiques et l'autonomie technologique de l'Union, il est nécessaire de limiter les procédures d'appels d'offres aux produits, systèmes et services fournis par des entités contrôlées au sein de l'Union", est-il écrit dans ce projet.

(Foo Yun Chee et Charlotte Van Campenhout, version française Bertrand Boucey, édité par Benoit Van Overstraeten)