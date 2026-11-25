UE: La Commission propose un fonds de €50 mds pour la technologie quantique

Site de production de la start-up Peak Quantum à Munich

BRUXELLES, 25 novembre (Reuters) - ‌La Commission européenne a proposé mercredi ​la création d'un fonds de 50 milliards d'euros destiné à faire de l'Europe ​un leader mondial dans la technologie quantique ​d'ici 2030, ainsi que ⁠d'autres mesures pour favoriser les entreprises ‌européennes dans les appels d'offres liés à ce secteur.

Ce projet ​vise ‌à réduire la dépendance de l'Europe ⁠vis-à-vis des pays tiers alors qu'elle a pris du retard sur les ⁠Etats-Unis et ‌la Chine dans le développement ⁠de l'intelligence artificielle, des puces ‌et de l'informatique dématérialisée.

"Etant donné ⁠le possible impact des technologies ⁠quantiques sur ‌la sécurité et les intérêts stratégiques ​et l'autonomie technologique ‌de l'Union, il est nécessaire de limiter les procédures ​d'appels d'offres aux produits, systèmes et services fournis par ⁠des entités contrôlées au sein de l'Union", est-il écrit dans ce projet.

(Foo Yun Chee et Charlotte Van Campenhout, version française Bertrand Boucey, édité par Benoit ​Van Overstraeten)