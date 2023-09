UE: l'inflation atteint un plus bas, signe de l'efficacité de la politique de la BCE (ABN Amro IS)

(AOF) - "L'inflation de la zone euro a baissé à 4,3%, en dessous des attentes, contre 5,2% le mois précédent » et « l'inflation sous-jacente a suivi la même tendance », relève Christophe Boucher, Directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions. Pour lui " la mesure de base a atteint son niveau le plus bas depuis un an, ce qui prouve que la politique monétaire de la BCE se répercute réellement sur l'économie ". " Le débat s'oriente donc davantage vers la durée des taux élevés que vers leur niveau ".

Ces chiffres " plaident en faveur d'une pause de la BCE pour le mois d'octobre, mais devraient également remettre en question la nécessité réelle de la hausse des taux décidée lors de la dernière réunion ", estime-t-il.

" La baisse de l'inflation allemande est principalement due à des effets de base, le mois de septembre dernier ayant été marqué par une hausse de l'inflation due à la fin de la subvention des transports " ajoute Christophe Boucher. " Néanmoins, l'inflation pourrait repartir à la hausse dans les mois à venir, notamment en raison des prix du pétrole, qui se sont envolés depuis le début du mois de septembre ".