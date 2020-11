Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UE-Bond des titres de séjour pour raisons professionnelles en 2019-Eurostat Reuters • 27/11/2020 à 14:03









27 novembre (Reuters) - Les permis de résidence délivrés par les pays membres de l'Union européenne pour raisons professionnelles ont connu l'an dernier un bond de plus de 20% et représenté près de 1,2 million de titres, soit 40% de l'ensemble des permis, montrent les chiffres publiés vendredi par Eurostat. Au total, quelque 3 millions de titres de séjour ont été accordés en 2019, soit une hausse de 5,8% par rapport à 2018, selon l'Office statistique de l'Union européenne. La Pologne reste en tête des pays à accorder le plus de titres de séjour, soit un quart des nouveaux permis dans l'UE, suivie par l'Allemagne (16%), l'Espagne (11%), la France (10%) et l'Italie (6%). Parmi les 724.000 permis délivrés par la Pologne en 2019, 551.000 l'étaient à destination de ressortissants de l'Ukraine voisine, qui sont également en tête dans le reste de l'UE, suivis des ressortissants en provenance du Maroc et de l'Inde. En France, un peu plus d'un tiers des titres de séjour accordés en 2019 l'ont été pour raisons familiales, 31,7% à destination d'étudiants et 13,7% pour le travail. (Kate Entringer à Gdansk, édité par Jean-Stéphane Brosse)

