UCB: vise au moins 6 MdsE de chiffre d'affaires en 2025

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires de l'exercice 2021 a atteint 5,78 milliards d'euros (+8%). La rentabilité sous-jacente (EBITDA ajusté) s'inscrit à 1,64 milliard d'euros (+14%).



Le bénéfice a augmenté à 1 058 millions d'euros (+39%) et le BPA a atteint 6,49 E en 2021 après 5,36 E en 2020. Le Conseil d'Administration d'UCB propose un dividende de 1,30 E par action (en hausse de +2%).



Le chiffre d'affaires en 2025 devrait atteindre au moins 6 milliards d'euros.



' Orientations pour 2022 et 2025 : Sur la base de l'évaluation actuelle de la pandémie de Covid-19, UCB reste confiant dans la demande fondamentale sous-jacente de ses produits à court terme et dans ses perspectives de croissance à long terme ' indique le groupe.







