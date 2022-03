Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UCB: soutenu par un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 23/03/2022 à 13:28









(CercleFinance.com) - UCB prend près de 2% à Bruxelles, soutenu par des propos favorables d'UBS, qui relève sa recommandation de 'vente' à 'neutre' et remonte son objectif de cours de 88 à 105 euros sur l'action du laboratoire pharmaceutique belge.



'La marge d'EBITDA 2022 apparait meilleure que ce que nous attendions. L'approbation américaine de Bimzelx semble sur la bonne voie, même si nous pensons que le consensus à court terme est encore trop élevé', estime le broker dans sa note.





