UCB: soutenu par des propos de broker

(CercleFinance.com) - UCB gagne 2% à Bruxelles sur fond de propos favorables d'UBS, qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur l'action du laboratoire pharmaceutique, avec un objectif de cours relevé fortement de 140 à 180 euros.



Après une hausse de plus de 90% depuis le début de l'année, le broker voit encore de la place pour de la croissance et pense que 'la poursuite des nouvelles performances de lancement continuera de faire grimper le titre, avec le pipeline comme optionalité'.





Valeurs associées UCB 159,50 EUR Euronext Bruxelles +1,33%