UCB : semestriels au-dessus des attentes, objectifs confirmés

(CercleFinance.com) - L'entreprise biopharmaceutique belge UCB a fait état lundi de résultats semestriels au-dessus des attentes et réitéré ses objectifs financiers pour l'exercice 2020. Le laboratoire bruxellois a dévoilé ce matin un chiffre d'affaires en hausse de 12% à 2,6 milliards d'euros pour les six premiers mois de l'année, une performance supérieure d'environ 5% aux attentes du marché. Son bénéfice sous-jacent (Ebitda ajusté) s'établit, lui, à 783 millions d'euros sur le semestre, un chiffre en progression de 8% et qui dépasse aussi de 10% le consensus des analystes. Le groupe a par ailleurs confirmé ses objectifs pour 2020, visant toujours un chiffre d'affaires compris entre 5,05 et 5,15 milliards d'euros sur l'ensemble de l'exercice, pour une marge d'Ebitda ajustée de 26%-27% et un bénéfice par action (BPA) entre 4,4 et 4,8 euros. Les analystes d'Invest Securities font remarquer qu'à part le BPA, le consensus était toutefois 'globalement plus ambitieux'. Une déception sans doute à l'origine de l'évolution sans éclat de l'action UCB, dont le cours était parfaitement stable lundi en fin de matinée sur Euronext Bruxelles.

Valeurs associées UCB Euronext Bruxelles -0.86%