UCB : résultats positifs pour un traitement du psoriasis

(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique belge UCB indique que son médicament expérimental, le bimekizumab, est plus efficace qu'un médicament concurrent d'Abbvie dans la réduction des symptômes chez les adultes atteints de psoriasis en plaques modéré à grave, selon une étude récente. Un essai de phase III a en effet atteint ses critères d'évaluation principaux après 16 semaines, démontrant ainsi la supériorité du bimekizumab par rapport à Humira. Il s'agit de la troisième étude de phase III sur le psoriasis traité au bimekizumab à apporter des résultats positifs depuis octobre, lequel devrait bientôt faire l'objet d'une demande d'autorisation.

Valeurs associées UCB Euronext Bruxelles +1.97%