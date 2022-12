Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UCB: résultats de phase 3 positifs pour bimekizumab information fournie par Cercle Finance • 09/12/2022 à 16:02









(CercleFinance.com) - Le groupe pharmaceutique belge UCB a annoncé vendredi que le bimekizumab avait montré son efficacité dans le cadre de deux études cliniques de phase 3 consacrées au traitement de l'hidradénite suppurée, une maladie chronique inflammatoire.



Cet anticorps monoclonal humanisé administré par voie sous cutanée, qui neutralise des cytokines clés conduisant à des processus inflammatoires, a atteint son critère principal, qui consistait à démontrer une amélioration 'significative' de l'état des patients par rapport à un placebo sur une durée de 16 semaines.



La prise en charge de l'hidradénite suppurée - ou maladie de Verneuil - est difficile et loin d'être consensuelles à l'heure actuelle, reposant grandement sur l'administration d'antibiotiques.



Après ces résultats positifs de phase 3, UCB envisage de déposer des demandes d'enregistrement auprès des grandes autorités sanitaires mondiales à partir du troisième trimestre 2023.



Cotée à la Bourse de Bruxelles, l'action UCB reculait de 1,1% vendredi après cette annonce.





