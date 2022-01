Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UCB: le titre surperforme, succès pour le bimekizumab information fournie par Cercle Finance • 21/01/2022 à 16:32









(CercleFinance.com) - L'action UCB surperforme vendredi à la Bourse de Bruxelles suite à la publication de résultats positifs sur le bimekizumab dans le traitement de l'arthrite psoriasique.



Le titre limite actuellement son repli à 0,1%, alors que l'indice BEL 20 perd de son côté 1,8%.



La société biopharmaceutique belge a fait état vendredi du succès d'une étude de phase 3 sur le bimekizumab, qui a atteint son critère d'évaluation principal en permettant une amélioration d'au moins 50% des signes et symptômes de la maladie par rapport à un placebo.



L'étude a été réalisée auprès de 400 patients suivis pendant au moins six mois, sur lesquels les inhibiteurs du TNF alpha, un traitement existant, ne fonctionnaient pas.



Sur la base de ces résultats, UCB prévoit de déposer des demandes d'autorisation de mise sur le marché auprès des autorités américaines et européennes dans le courant du troisième trimestre.





