Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UCB: le titre recule, pénalisé par une dégradation information fournie par Cercle Finance • 25/07/2022 à 14:25









(CercleFinance.com) - UCB accuse la deuxième plus forte baisse de l'indice BEL lundi à la Bourse de Bruxelles suite à la dégradation de la recommandation de Jefferies, qui dit s'inquiéter du retard du lancement aux Etats-Unis de Bimzelx, son traitement du psoriasis en plaques.



A 14h00, le titre du groupe biopharmaceutique belge abandonne 1,4% alors que le BEL 20 avance au même instant de 0,2%.



Dans une étude diffusée dans la matinée, Jefferies indique avoir abaissé sa recommandation de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours ramené de 130 à 85 euros.



'Nous pensons que le marché sous-estime l'ampleur de cet ajournement', explique le broker américain dans la note. 'Nos travaux menés en propre montrent par ailleurs qu'il faut s'attendre à un démarrage limité pour zilucoplan, un autre produit-phare du groupe', s'inquiète-t-il.



Jefferies fait remarquer que ces incertitudes interviennent au moment où UCB doit faire face à la perspective d'une perte d'exclusivité sur Cimzia (qui génère 32% de ses ventes), un événement qui pourrait constituer selon lui un sérieux problème au moment de l'arrivée à expiration du brevet, en 2024.





Valeurs associées UCB Euronext Bruxelles -1.54%