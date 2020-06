Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UCB : le titre bondit après des essais cliniques prometteurs Cercle Finance • 15/06/2020 à 10:34









(CercleFinance.com) - UCB bondit de plus de 10% lundi à la Bourse de Bruxelles après avoir dévoilé les résultats prometteurs d'une étude de phase III sur le bimekizumab, son traitement expérimental contre le psoriasis modéré à sévère. L'essai clinique a montré chez 85% des patients une amélioration de 90% du score de sévérité de la maladie (PASI 90) au bout de 16 semaines de traitement, contre 49,7% pour Stelara, le médicament comparable de Johnson & Johnson. Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes d'Oddo BHF évoquent des chiffres 'excellentissimes' caractéristiques d'un 'game changer', c'est-à-dire une molécule à même de changer la donne dans la prise en charge de la maladie. L'intermédiaire financier, qui estime que le marché n'avait pas mesuré le potentiel du produit, décide ainsi de passer à l'achat sur la valeur, avec un nouvel objectif de cours de 108 euros. Le bimekizumab est un anticorps monoclonal humanisé expérimental qui neutralise deux cytokines clés conduisant à des processus inflammatoires.

Valeurs associées UCB Euronext Bruxelles +11.54%