UCB : la FDA et l'EMA vont examiner le bimekizumab

(CercleFinance.com) - UCB a annoncé mardi que les autorités sanitaires américaines et européennes avait accepté d'examiner le dossier de mise sur le marché de bimekizumab, son traitement expérimental du psoriasis. Aux Etats-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) a accepté la soumission d'une demande de licence de produit biologique pour bimekizumab dans le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère, indique UCB. Sur le Vieux Continent, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a accepté l'examen de la demande d'autorisation de mise sur le marché du médicament dans la même indication, ajoute-t-il. Le groupe pharmaceutique belge rappelle que les deux dossiers sont étayés par des données de phase III ayant démontré la supériorité de bimekizumab face au placebo, à Stelara de Janssen et à Humira d'AbbVie.

Valeurs associées UCB Euronext Bruxelles -0.33%