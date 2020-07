Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UCB : données favorables dans le psoriasis en plaques Cercle Finance • 24/07/2020 à 14:07









(CercleFinance.com) - UCB indique que son bimekizumab s'est montré plus efficace que le Cosentyx de son concurrent Novartis, dans le cadre d'une étude de phase III l'ayant évalué comme traitement d'adultes atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère. Selon cette étude qui a porté sur 743 participants souffrant de psoriasis depuis au moins six mois, le bimekizumab a ainsi atteint son objectif principal avec 'signification statistique', ainsi que l'ensemble de ses objectifs secondaires.

Valeurs associées UCB Euronext Bruxelles -1.67%