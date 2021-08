Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UCB : des résultats prometteurs dans le psoriasis information fournie par Cercle Finance • 09/08/2021 à 11:35









(CercleFinance.com) - L'action UCB signe lundi matin l'une des plus fortes progressions de l'indice BEL 20 après l'obtention de résultats positifs concernant un traitement expérimental contre le psoriasis. A 11h15, le titre avance d'environ 0,8%, contre un gain de moins de 0,1% pour l'indice BEL. UCB a annoncé vendredi soir que des données à deux ans sur bimekizumab, son anticorps monoclonal contre le psoriasis modéré à sévère, montraient que le produit continuait de se montrer efficace en traitement de maintenance. D'après le laboratoire belge, une majorité des patients ayant atteint une disparition complète ou quasi-complète de leurs lésions au bout de 16 semaines de traitement continuaient de maintenir ensuite une réponse favorable, que le produit soit administré tous les quatre ou toutes les huit semaines. UCB rappelle toutefois que l'efficacité et l'innocuité de bimekizumab n'ont pas encore été formellement démontrées et que le traitement n'a pas encore été approuvé d'un point de vue réglementaire.

Valeurs associées UCB Euronext Bruxelles +0.53%