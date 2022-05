Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UCB: chute du titre après un revers aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 13/05/2022 à 14:28









(CercleFinance.com) - Le titre UCB chute de plus de 15% vendredi après l'avis négatif de l'agence américaine du médicament (FDA) sur l'homologation du bimekizumab, son nouveau traitement contre le psoriasis.



Dans communiqué paru ce matin, le laboratoire belge indique avoir reçu une lettre de réponse complète ('complete response letter') concernant sa demande de licence de produits biologiques sur ce projet de médicament destiné aux patients adultes atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère.



Pour mémoire, la réception d'une lettre de réponse complète signifie que la FDA n'est pas en mesure d'approuver la demande sous la forme actuelle du dossier.



D'après UCB, la FDA a estimé que certaines de ses observations réalisées suite à une inspection doivent être corrigées en vue d'une éventuelle approbation du produit.



Suite à ce revers, UCB a déclaré qu'il avait être contraint de revoir ses prévisions de résultats pour l'exercice 2022.



Dans une note de réaction, les analystes de Berenberg rappellent qu'ils prévoyaient des ventes annuelles de 32 millions d'euros pour bimekizumab aux Etats-Unis rien qu'en 2022, puis de 150 millions l'an prochain.



Le bureau d'études fait valoir que le médicament candidat représente à lui seul 12 euros par titre, soit 9% de la valeur théorique de l'action.



Berenberg pense néanmoins que le bimekizumab pourrait être autorisé dans le courant du second semestre de l'année 2023.



Vers 14h20, le titre UCB lâchait 15,2%. Sa performance depuis le début de l'année est désormais négative, avec un repli de plus de 13%.





Valeurs associées UCB Euronext Bruxelles -14.43%