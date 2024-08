Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client UCB: cession des activités les plus matures en Chine information fournie par Cercle Finance • 26/08/2024 à 09:43









(CercleFinance.com) - Le laboratoire pharmaceutique belge UCB a annoncé lundi qu'il allait vendre ses activités les plus matures en Chine, à savoir son portefeuille de médicaments dans les domaines de la neurologie et de l'allergie, en vue de se concentrer sur ses produits innovants.



Le groupe précise que le périmètre en question inclut les licences sur les antiépileptiques Keppra et Vimpat, le traitement de la maladie de Parkinson Neupro et les antihistaminiques Zyrtec et Xyzal, ainsi qu'un site de production de Zhuhai, au sud de Shenzhen.



A eux cinq, ces médicaments ont généré l'an dernier des ventes de 131 million d'euros sur le marché chinois.



L'ensemble va être cédé à CBC Group, un gestionnaire d'actifs basé à Singapour, et à Mubadala, un fonds d'investissement d'Abu Dhabi, pour un montant de 680 millions de dollars.



UCB, qui rappelle être présent depuis 28 ans en Chine, explique vouloir concentrer ses activités en Chine sur le lancement de nouveaux traitements, que ce soit dans l'immunologie, la neurologie et les maladies rares.



La finalisation de l'opération est attendue dans le courant du quatrième trimestre.



A la Bourse de Bruxelles, l'action UCB réagissait peu à cette annonce lundi matin, affichant un gain de 0,2% à comparer avec une hausse de 0,1% pour l'indice BEL 20.





Valeurs associées UCB 161,00 EUR Euronext Bruxelles +0,03%