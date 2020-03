Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UCB : cession de droits sur Alprostadil dans plusieurs pays Cercle Finance • 06/03/2020 à 15:12









(CercleFinance.com) - Le laboratoire britannique Advanz Pharma annonce un accord définitif pour racheter à UCB ses droits sur des produits Alprostadil pour le traitement de la dysfonction érectile dans 10 pays de l'UE, ainsi que le Royaume Uni, la Russie, l'Ukraine et le Brésil. Le groupe pharmaceutique belge recevra une contrepartie de 75 millions d'euros pour cette cession. Les marques Alprostadil ont généré environ 33 millions de dollars de revenus en 2019 sur les marchés pour lesquels Advanz détiendra les droits.

Valeurs associées UCB Euronext Bruxelles -4.12%