UCB : bien orienté, un analyste passe à l'achat

(CercleFinance.com) - Les actions du fabricant belge de médicaments UCB progressent de près de +3% profitant d'un relèvement de recommandation des analystes de Jefferies qui mettent en évidence l'attrait du portefeuille du groupe. Les analystes de Jefferies ont fait passer le titre de 'conserver' à 'achat' et ont relevé leur objectif de cours de 70 euros à 95 euros, affirmant que le pipeline du groupe donne confiance dans les nouveaux lancements de médicaments. Le courtier américain a indiqué que les productions des médicaments contre l'ostéoporose, le bimekizumab, un médicament contre le psoriasis, et le zilucoplan, un médicament immunisé, pourraient bien compenser les médicaments en baisse à partir de 2021, entraînant une croissance durable. Jefferies a ajouté que l'action UCB se négocie avec une décote de 10% par rapport à ses pairs, qu'elle considère comme 'injustifiée'.

Valeurs associées UCB Euronext Bruxelles +3.33%