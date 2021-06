Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UCB : bien orienté avec des propos de broker Cercle Finance • 28/06/2021 à 16:06









(CercleFinance.com) - UCB gagne près de 2% à Bruxelles, sur fond de propos favorables d'Oddo BHF qui réitère sa recommandation 'surperformance' et son objectif de cours de 108 euros sur le titre du laboratoire pharmaceutique belge. Le bureau d'études met en avant la recommandation positive du CHMP de l'EMA pour bimekizumab dans le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère, recommandation qui 'confirme la bonne dynamique du médicament'. Oddo juge en outre la valorisation attractive à 12,2 fois le PE 2022, soit une décote de 25% par rapport à la médiane des specialty pharma européennes, et avec un TMVA du BPA 2021-23 de 8,8% et un PEG à 1,4 fois.

Valeurs associées UCB Euronext Bruxelles +2.03%