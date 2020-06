Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UCB : acquisition d'un spécialiste de l'épilepsie Cercle Finance • 05/06/2020 à 15:27









(CercleFinance.com) - Le laboratoire pharmaceutique UCB fait part ce vendredi de l'acquisition d'Engage Therapeutics, une société américaine au stade clinique et spécialisée dans l'épilepsie, moyennant 125 millions de dollars en numéraire. Il souligne que cette entreprise développe Staccato Alprazolam, un médicament expérimental pour le traitement des crises épileptiques, qui pourrait constituer selon lui une solution potentielle pour 20 à 30% des patients concernés par cette maladie. Selon le groupe belge, cette transaction pourrait s'accompagner de jusqu'à 145 millions de dollars de paiements d'étapes potentiels supplémentaires qui seraient liés au développement de Staccato Alprazolam.

Valeurs associées UCB Euronext Bruxelles -0.14%