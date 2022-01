Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UCB: accord pour l'acquisition de Zogenix information fournie par Cercle Finance • 19/01/2022 à 09:07









(CercleFinance.com) - UCB annonce la signature d'un accord définitif en vue de l'acquisition de Zogenix, une société biopharmaceutique commercialisant et développant des thérapies pour les maladies rares, dans une transaction totale évaluée à environ 1,9 milliard de dollars.



Selon les termes de l'accord, UCB lancera une OPA sur les actions Zogenix à un prix par action de 26 dollars, plus un droit de valeur conditionnelle (CVR) de deux dollars après approbation d'un traitement du Syndrome de Lennox-Gastaut dans l'UE d'ici fin 2023.



La clôture de la transaction reste soumise à l'apport d'au moins la majorité du nombre total d'actions en circulation de Zogenix, à l'obtention des autorisations antitrust requises et à d'autres conditions habituelles.





