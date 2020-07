Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ucar : obtention d'un prêt garanti par l'Etat Cercle Finance • 03/07/2020 à 13:42









(CercleFinance.com) - Ucar annonce avoir reçu 8,7 millions d'euros de lignes de financements de la part de ses partenaires bancaires, dans le cadre des mesures mises en place par le gouvernement français pour faire face à la pandémie de Covid-19. Ces prêts de la part de son pool bancaire et de Bpifrance, garantis à hauteur de 90% par l'État français (PGE), ont une maturité d'un an, avec option d'extension jusqu'à cinq années additionnelles sous certaines conditions. Après des mois de mars et avril impactés par les mesures de confinement, l'activité d'Ucar reprend progressivement depuis mi-mai avec la réouverture de l'ensemble des 386 agences. Il entend renouer dès juillet avec un niveau d'activité quasi normal.

Valeurs associées UCAR Euronext Paris 0.00%