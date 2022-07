Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ucar: le retrait obligatoire aura lieu le 19 juillet information fournie par Cercle Finance • 08/07/2022 à 14:20









(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que le retrait obligatoire sur les actions Ucar interviendra le 19 juillet au prix de 59,15 euros par action et portera sur 10.680 titres, représentant 0,61% du capital et au plus 0,73% des droits de vote de cette société.



A l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions Ucar initiée par la société GOA LCD, cette dernière détient 1.593.059 actions représentant 91,37% du capital et au moins 91,26% des droits de vote de cette société.



Euronext Paris publiera le calendrier détaillé de la mise en oeuvre du retrait obligatoire et la date de radiation des actions Ucar d'Euronext Paris. La suspension de la cotation des actions est maintenue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait obligatoire.





