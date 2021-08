Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UCAR : hausse de 56% du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 27/08/2021 à 07:12









(CercleFinance.com) - Le groupe de services de mobilité UCAR annonce avoir enregistré au 30 juin 2021 un chiffre d'affaires de 16,7 millions d'euros, en hausse de 56%, un retour à la croissance 'attestant de sa capacité à rebondir après une année 2020 difficile du fait de la situation sanitaire'. Le chiffre d'affaires de la location et des services aux réseaux affiche une croissance de 28,4% par rapport à la même période de 2020, tandis que celui des ventes de véhicules se trouve multiplié par près de 2,5 (+149%). Le groupe fait preuve d'un relatif optimisme pour le deuxième semestre, jugeant que 'la saison estivale ancre un niveau d'activité soutenue, malgré les contraintes induites par les difficultés d'approvisionnements et donc la limitation de l'offre de véhicules'.

Valeurs associées UCAR Euronext Paris 0.00%