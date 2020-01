Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UBS : Wickham Cash Partners rejoint le groupe Cercle Finance • 20/01/2020 à 10:41









(CercleFinance.com) - UBS a déclaré avoir réalisé l'acquisition de Wickham Cash Partners, une société de gestion de patrimoine privée basée à Charlotte, ce qui signifie que 17 nouveaux membres de cette société rejoindront son unité de gestion de patrimoine privé en Caroline du Nord. Wickham Cash Partners a rejoint le plus grand gestionnaire de fortune du monde pour renforcer les activités de gestion de fortune privée d'UBS dans le Sud, a déclaré UBS. Wickham Cash est connue pour son engagement à servir les clients de façon personnalisée avec une réactivité et des résultats ciblés, dépassant les attentes des clients avec son 'approche approfondie et réfléchie', a déclaré UBS.

Valeurs associées UBS GROUP SIX Swiss Exchange +0.51%