UBS : versement du dividende comme prévu initialement

(CercleFinance.com) - UBS proposera un dividende ordinaire de 0,73 dollar en espèces par action pour l'exercice 2019, comme prévu initialement, a annoncé la banque privée suisse. En raison du coronavirus, UBS a déclaré qu'il ne sera pas possible de participer physiquement à l'Assemblée générale annuelle du 29 avril, le groupe diffusera l'événement en ligne en anglais et en allemand. UBS a demandé à ses actionnaires d'exercer leurs droits de vote par le biais de la procuration indépendante.

Valeurs associées UBS GROUP SIX Swiss Exchange -0.82%