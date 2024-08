Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client UBS: vers le remboursement de deux souches obligataires information fournie par Cercle Finance • 28/08/2024 à 11:41









(CercleFinance.com) - UBS Group a annoncé mercredi son intention de racheter deux souches obligataires senior non garanties devant arriver à échéance en 2025.



La banque privée suisse précise que son offre va porter sur deux milliards de dollars de titres à taux fixe, qui seront remboursés à la date de rachat optionnel du 11 septembre.



L'appel d'offres prévoit également l'exercice de l'option de remboursement sur 750 millions de livres sterling de dette là encore émise à taux fixe en date du 12 septembre.



A la Bourse de Zurich, l'action UBS cédait pas loin de 0,8% mercredi matin, signant la deuxième plus forte baisse de l'indice SMI. L'action affiche un gain de 5% depuis le début de l'année.





Valeurs associées UBS GROUP 26,31 CHF Swiss EBS Stocks -0,49%