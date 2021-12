Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UBS : une cadre de JPMorgan nommée directrice financière information fournie par Cercle Finance • 01/12/2021 à 09:57









(CercleFinance.com) - UBS a annoncé mercredi la nomination de Sarah Youngwood, une cadre dirigeante issue de la banque d'affaires américaine JPMorgan Chase, au poste de directrice financière. L'établissement helvétique précise que Youngwood prendra ses fonctions en mai prochain, en remplacement de Kirt Gardner qui a décidé de quitter le groupe afin de poursuivre d'autres opportunités professionnelles. Sarah Youngwood a été, entre 2016 et 2020, la directrice financière de la branche d'activité de JPMorgan consacrée aux clients particuliers. Depuis l'an dernier, ses fonctions incluaient aussi la responsabilité du suivi financier de la filiale technologique de la banque, ainsi que les thèmes de la diversité et de l'inclusion des équipes.

