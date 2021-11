Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UBS : un ex-Morgan Stanley proposé à la présidence du conseil information fournie par Cercle Finance • 22/11/2021 à 09:23









(CercleFinance.com) - UBS a annoncé dimanche qu'il proposerait la nomination de Colm Kelleher, un ancien banquier d'affaires de Morgan Stanley, pour succéder Axel Weber à la présidence de son conseil d'administration. Le groupe suisse précise qu'il soumettra cette proposition au vote de ses actionnaires à l'occasion de sa prochaine assemblée générale, prévue en date du 6 avril. Cette décision s'explique par l'arrivée à terme du mandat d'Axel Weber, qui doit atteindre cette année la limite maximale de 10 années en poste fixée par les statuts du groupe, explique UBS dans un communiqué. Colm Kelleher, âgé de 64 ans, a quitté la firme américaine Morgan Stanley en 2019 après plusieurs années passées à la tête des branches 'Institutional Securities', qui inclut notamment les activités de marché, et de gestion de fortune. Lukas Gähwiler, qui occupe actuellement les fonctions de président du conseil d'administration d'UBS pour la Suisse, sera de son côté proposé au poste de vice-président du conseil d'administration du groupe.

Valeurs associées UBS GROUP Swiss EBS Stocks -0.09%