UBS : un défaut de paiement grève les résultats

(CercleFinance.com) - UBS a annoncé mardi avoir dégagé un bénéfice net de 1,8 milliard de dollars au premier trimestre, une performance toutefois occultée par les perte liées au défaut de paiement d'un client américain. La banque privée suisse indique que son bénéfice avant impôts trimestriel s'est établi à 2,3 milliards de dollars, sur la base d'un produit d'exploitation en hausse de 10% en glissement annuel. Le résultat net revenant aux actionnaires a, lui, progressé de 14% à plus de 1,8 milliard de dollars. UBS précise que le défaut de paiement de son client américain, dont le nom n'est pas dévoilé mais qu'on imagine être le fonds spéculatif Archegos, s'est répercuté à hauteur de 434 millions de dollars au niveau du bénéfice net. Le groupe évoque une perte de produit d'exploitation de 774 millions de dollars imputée sur son activité de banque d'investissement, qui a fourni les services de courtage au client. Dans son communiqué, UBS assure avoir liquidé toutes les expositions résiduelles en avril et ajoute que les pertes associées, jugées 'négligeables' pour le groupe, seront comptabilisées dans les comptes de deuxième trimestre. Le titre accusait néanmoins une perte de 3% suite à ces annonces mardi matin à la Bourse de Zurich. Ses gains depuis le début de l'année avoisinent les 10%.

Valeurs associées UBS GROUP Swiss EBS Stocks -2.05%