UBS : un ancien de Morgan Stanley, Colm Kelleher, remplacera Axel A. Weber au poste de président

(AOF) - Le Conseil d'administration d'UBS Group AG proposera Colm Kelleher comme nouveau président et Lukas Gähwiler comme vice-président en vue de leur élection au Conseil d'administration lors de l'assemblée générale annuelle du 6 avril 2022. S'il est élu, Colm Kelleher succédera à Axel A. Weber, qui aura atteint la limite maximale de son mandat après dix ans à la tête de la banque.

Colm Kelleher, né en 1957, a pris sa retraite de Morgan Stanley en juin 2019 en tant que président de la banque supervisant à la fois l'activité Institutional Securities et la gestion de fortune.

Commentant cette proposition, Axel A. Weber, président du Conseil d'administration, a déclaré : "Avec la nomination de Colm Kelleher, UBS est heureux de proposer un membre du Conseil d'administration et futur président qui possède une connaissance approfondie du paysage bancaire mondial. Ses plus de 30 ans d'expérience de direction dans le secteur bancaire et ses excellentes relations dans le monde entier font de Colm un candidat idéal pour UBS ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

De nombreux défis pour les banques européennes

Le modèle européen de la banque de détail est particulièrement mis à mal face à l'essor du digital. Certaines se retirent de cette activité, comme c'est le cas d'HSBC. A cela s'ajoute une progression des risques. Ainsi, d'après la BCE, la forte activité des grandes banques sur le marché des opérations à effet de levier et les marchés des produits dérivés liés aux actions les exposent à une prise de risque excessive.

Quant aux banques françaises, depuis la crise sanitaire, elles sont exposées de façon croissante au risque cyber suite à la nécessité de basculer massivement et rapidement des activités financières vers le télétravail et la prestation de services à distance.