UBS : un analyste relève ses prévisions sur 2021

(CercleFinance.com) - Les banques d'investissement américaines ayant déclaré des revenus supérieurs au consensus, Credit Suisse relève son estimation de BPA de l'exercice 2021 pour UBS d'environ 3%. L'analyste relève également son objectif de cours de 18.0 CHF à 18.5 CHF. ' UBS présente actuellement une décote par rapport au secteur. UBS se négocie à 7,8 fois les bénéfices contre 8,8 fois pour le secteur ce qui représente une décote inhabituelle depuis la restructuration de l'entreprise en 2012 ' indique le bureau d'analyses. ' Nous attendons des résultats solides et une mise à jour stratégique pour l'exercice avec de nouveaux objectifs financiers comme catalyseurs positifs ' indique Credit Suisse. ' Nous considérons toujours qu'UBS est abordable au cours actuel. Le bureau d'analyses confirme son conseil à Surperformance. Nous modélisons un rendement total pour UBS de 7,4%/8,6% pour les exercices 2022/2023, respectivement ' rajoute l'analyste.

