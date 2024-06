Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client UBS: transfert juridique finalisé aux USA information fournie par Cercle Finance • 11/06/2024 à 10:15









(CercleFinance.com) - UBS a annoncé mardi avoir finalisé le regroupement de ses activités aux Etats-Unis au sein d'une holding unique, l'une des dernières étapes nécessaires à la poursuite de l'intégration de Credit Suisse.



Ce transfert juridique, réalisé conformément au calendrier prévu, doit maintenant être suivi par la conclusion de la fusion entre les deux entités suisses, Credit Suisse (Schweiz) AG d'un côté et UBS Switzerland AG de l'autre.



En fonction de l'obtention des autorisations réglementaires, cette dernière opération pourrait être bouclée dès le 1er juillet, informe UBS dans un communiqué.





Valeurs associées UBS GROUP 28.13 CHF Swiss EBS Stocks +0.36%