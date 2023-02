UBS toujours positif sur l'once d'or à un horizon de 12 mois

(AOF) - UBS prévoit toujours une hausse du prix de l'or au cours des 12 prochains mois même si l'once a perdu tous les gains engrangés en début d'année. Selon le spécialiste, le principal obstacle à la hausse des prix est l'incertitude persistante quant au nombre de relèvements de la Fed ou, dans le pire des cas, quant à la possibilité qu'elle fasse une pause avant de devoir ensuite procéder à de nouveaux relèvements. Dans ce contexte, il prévoit un once d'or à 1 950 dollars en fin juin (contre 2 000 dollars auparavant) et à 2 050 dollars en fin d'année, contre 2 100 dollars précédemment.

