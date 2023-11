Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UBS: titre en hausse, l'avis d'un analyste sur la valeur information fournie par Cercle Finance • 07/11/2023 à 17:10









(CercleFinance.com) - UBS gagne près de 2% à Zurich, alors que AlphaValue a confirmé son conseil 'accumuler' sur le titre, avec un objectif de cours à 6 mois de 26,1 francs suisses (CHF).



UBS a annoncé une perte de 785 M$ au 3e trimestre, loin du bénéfice de 1,7 milliard de dollars enregistré un an plus tôt.

En revanche, les revenus ont augmenté de 42 % pour atteindre 11,7 milliards de dollars au T3 2023 par rapport au T3 2022.



AlphaValue estime que ces résultats mitigés étaient attendus et résultent de l'acquisition de Credit Suisse (CS).



Le broker indique à ce propos que la comparaison entre le 3e trimestre 2022 et le 3e trimestre 2023 n'a pas beaucoup de sens puisqu'UBS a fait l'acquisition de CS entre temps.



Pour AlphaValue, 2023 et 2024 constitueront des années de transition pour UBS qui devra conduire une restructuration à la suite de cette opération sur CS.



' UBS a entrepris un sauvetage d'urgence de CS mais nous pensons qu'UBS a négocié des conditions avantageuses car CS et le gouvernement/régulateurs suisses étaient alors sous une pression pour trouver une solution', explique en substance le bureau d'analyses.



'Nous pensons qu'en 2023 et 2024, UBS cherchera à couvrir autant de risques de CS que possible et à conclure des règlements de vieux litiges de CS pour assainir ses comptes', ajoute le broker.





Valeurs associées UBS GROUP Swiss EBS Stocks +1.83%