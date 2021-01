Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UBS : tiendra ses assemblées d'actionnaires début avril Cercle Finance • 04/01/2021 à 11:45









(CercleFinance.com) - UBS a décidé de tenir ses futures assemblées générales annuelles au début du mois d'avril afin de mieux s'aligner sur la publication de son rapport annuel en mars. Le gestionnaire de fortune suisse a déclaré que sa prochaine assemblée générale aura donc lieu le jeudi 8 avril, au lieu du 28 avril. En raison de la pandémie actuelle de Covid et des restrictions qui y sont liées, son conseil d'administration a décidé de tenir à nouveau l'événement sous forme de webcast, les actionnaires étant invités à exercer leurs droits de vote par l'intermédiaire d'un mandataire indépendant. Pour l'année suivante, UBS prévoit de tenir son assemblée des actionnaires le 6 avril 2022.

Valeurs associées UBS GROUP Swiss EBS Stocks +1.48% UBS GROUP SIX Swiss Exchange -100.00%