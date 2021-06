UBS sur l'évolution de l'or

" Pour que cela se produise, l'inflation doit continuer de surprendre et la Fed doit maintenir ses paramètres inchangés ", conclut le spécialiste.

Avec des taux réels à -0,8 %, un indice dollar (DXY) à 90, et un VIX à 17, UBS calcule que l'or devrait se situer autour de 1 795 dollars l'once aujourd'hui. Cela signifie que pour que les prix restent autour de 1 900 dollars ou augmentent, les taux réels devraient être de -1% à -1,2%.

(AOF) - UBS observe que l'or a connu en mai son meilleur mois depuis juillet en progressant de plus de 7 % pour atteindre les niveaux observés pour la dernière fois en janvier. Selon le spécialiste, l'or est poussé à la hausse par le moteur traditionnel - la baisse des taux réels américains - plutôt que par des facteurs spéculatifs (comme le plongeon du bitcoin). Il fait remarquer que les taux d'intérêt réels aux États-Unis sont inférieurs à ses attentes, car l'inflation américaine a dépassé les prévisions et les taux nominaux ont déçu.

