UBS: série de changements au sein du comité exécutif

(CercleFinance.com) - Les prochaines étapes clés dans l'intégration de Credit Suisse par UBS sont la fusion d'UBS AG et de Credit Suisse AG le 31 mai 2024 et le passage à une société holding intermédiaire unique aux États-Unis en juin.



Dans ce contexte, UBS annonce des changements dans son comité exécutif du Groupe, effectifs le 1er juillet 2024 (sauf indication contraire) :

Ainsi, Iqbal Khan deviendra Président d'UBS Asie-Pacifique à partir du 1er septembre 2024 et Co-Président GWM, basé en Asie.



Rob Karofsky sera nommé Président d'UBS Amériques et Co-Président GWM.

George Athanasopoulos et Marco Valla seront Co-Présidents de la Banque d'Investissement.



Damian Vogel sera nommé Directeur des Risques du Groupe, succédant à Christian Bluhm.



Stefan Seiler verra ses responsabilités élargies pour inclure les Communications et la Marque du Groupe.



Ulrich Körner, PDG de Credit Suisse AG, quittera le GEB fin juin et prendra sa retraite plus tard cette année.



Edmund Koh deviendra Président Régional Asie-Pacifique à compter du 1er septembre 2024.



Enfin, UBS indique que Naureen Hassan prendra sa retraite d'UBS le 1er juillet 2024.









