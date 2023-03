UBS : Sergio P. Ermotti reprend du service en tant que Directeur général

(AOF) - Un peu plus d’une semaine après l’annonce du rachat de Credit Suisse sous la pression des autorités, UBS a annoncé le retour à sa tête de Sergio P. Ermotti. Ce dernier avait déjà été Directeur général de la banque suisse de 2011 à 2020 avant de devenir président du réassureur suisse, Swiss Re. Sergio P. Ermotti avait été remplacé Ralph Hamers, qui a accepté « de se retirer pour servir les intérêts de la nouvelle combinaison, du secteur financier suisse et du pays ».

Ralph Hamers restera chez UBS et travaillera aux côtés de Sergio P. Ermotti en tant que conseiller pendant une période de transition.

Le Conseil d'administration a pris cette décision à la lumière des nouveaux défis et priorités auxquels UBS doit faire face après l'annonce de l'acquisition " de Credit Suisse.

" La tâche à accomplir est urgente et difficile. Pour y parvenir de manière durable et fructueuse, et dans l'intérêt de toutes les parties prenantes, nous devons évaluer toutes les options de manière réfléchie et systématique " a déclaré Sergio P. Ermotti.