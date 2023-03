Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UBS: sanctionné pour sa fusion avec Credit Suisse information fournie par Cercle Finance • 20/03/2023 à 10:21









(CercleFinance.com) - UBS dévisse de 11% à Zurich, sanctionné pour l'annonce de l'accord de fusion avec Credit Suisse à la suite de l'intervention du Département fédéral des finances, de la Banque nationale suisse et de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).



Selon les termes convenus, tous les actionnaires de Credit Suisse recevront une action UBS pour 22,48 actions Credit Suisse, un ratio d'échange qui reflète une contrepartie de fusion de trois milliards de francs suisses pour toutes les actions Credit Suisse.



Conformément à l'ordonnance d'urgence du Conseil fédéral suisse, la fusion peut être réalisée sans l'approbation des actionnaires. La réalisation de l'opération, prévue d'ici la fin de 2023 si possible, reste néanmoins soumise aux conditions de clôture habituelles.



D'ici à son absorption par UBS, Credit Suisse poursuivra ses activités normales et ses mesures de restructuration. La Banque nationale suisse accordera à l'établissement l'accès à des facilités qui fournissent des liquidités supplémentaires substantielles.





Valeurs associées UBS GROUP Swiss EBS Stocks -6.43%