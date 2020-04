Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UBS s'attend à devoir attendre 2021 pour son appel contre sa condamnation en France Reuters • 29/04/2020 à 12:25









ZURICH, 29 avril (Reuters) - L'appel d'UBS UBSG.S contre sa condamnation en France pour démarchage bancaire illégal et blanchiment aggravé de fraude fiscale pourrait n'être jugé que l'année prochaine en raison de la pandémie de coronavirus, a déclaré mercredi le président de la banque suisse. "En raison de la crise du coronavirus, on ne sait pas trop quand le dossier sera examiné. Les tribunaux en France sont actuellement fermés", a dit Axel Weber aux actionnaires d'UBS lors de l'assemblée générale organisée à distance. "Donc il se pourrait bien que nous ne puissions pas nous attendre à recevoir le jugement avant l'année prochaine." La plus grande banque suisse a été condamnée en février 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à payer 4,5 milliards d'euros, dont une amende record et inédite en France de 3,7 milliards, pour démarchage bancaire illégal et blanchiment aggravé de fraude fiscale. (Brenna Hughes Neghaiwi version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées UBS GROUP SIX Swiss Exchange +4.09%