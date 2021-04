UBS reste optimiste sur le cuivre

(AOF) - Le cuivre est stable à 9 001,5 dollars la tonne ce soir. Les prix du cuivre consolident depuis la fin février, pénalisés par la hausse du dollar et la remontée des taux, observe UBS. Selon son scénario de reprise synchronisée de l'économie mondiale au cours des prochains trimestres et alors que la visibilité sur les stocks reste faible, la banque suisse s'attend à un rebond du cuivre jusqu'à 10 500 à 11 000 dollars la tonne entre juin et septembre prochain.