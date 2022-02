UBS reste Neutre sur le platine à court terme

(AOF) - Les prix du platine ont augmenté en raison des tensions géopolitiques en Europe de l'Est cette semaine, mais moins que le palladium, fait remarquer UBS. Le spécialiste discerne deux facteurs derrière cette réaction plus modérée des prix. Premièrement, la Russie représente environ 40% de l'offre mondiale de palladium, alors que sa part dans l'offre minière de platine n'est "que" d'environ 10% (le pays étant tout de même le second plus grand producteur).

Deuxièmement, l'offre de palladium est depuis longtemps insuffisante, ce qui se traduit par de faibles stocks. Le platine, en revanche, a été bien approvisionné ces dernières années et les stocks en surface ne sont pas faibles.

UBS affiche une opinion neutre sur le platine à court terme. " Alors que la production automobile s'améliore (le métal blanc est utilisé dans les catalyseurs des automobiles), les contraintes dans la chaîne d'approvisionnement automobile, y compris la pénurie de puces, ont un impact important ", explique la banque.